Лига Европы

Бельгийский хавбек менхенгладбахской Боруссии Торган Азар поделился своими ожиданиями от поединка с Фиорентиной в Лиге Европы.

Уже завтра менхенгладбахская Боруссия, в рамках 1/16 финала Лиги Европы, сыграет с Фиорентиной. Отметим, что в этот турнир Жеребята попали через групповой этап Лиги Чемпионов — подопечные Дитера Хеккинга в квартете с Барселоной, Манчестер Сити и Селтиком сумели занять третье место, опередив как раз Кельтов.

Крайний хавбек Боруссии Торган Азар отметил, что для его команды выступления в Лиге Европы не должны заканчиваться лишь участием, для Боруссии главное — пройти, как можно дальше в турнире и по возможности одержать в нем победу.

"На данный момент мы играем в Лиге Европы. Я надеюсь, что мы сможем продолжить свои выступления в этом турнире, так как это хороший опыт для нашей команды. Я надеюсь, что мы сумеем пройти, как можно дальше", — сказал Азар.

"У нас качественная команда с хорошим уровнем футболистов. В Лиге Чемпионов мы уже показали на что способны, тем не менее, нам противостояли достаточно сильные коллективы. Мы доказали, что являемся очень серьезной командой", — резюмировал Азар.

В текущем сезоне в активе футболиста 17 поединков за Боруссию в чемпионате Германии и пять забитых мячей.