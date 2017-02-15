Лига Европы

Донецкий Шахтер прибыл в Испанию, где пройдет первый поединок против Сельты в Лиге Европы.

Вчера Горняки завершили сборы в Португалии и уже сегодня на автобусе приехали в испанский Виго.

Уже завтра Шахтеру предстоит сразиться с местной Сельтой в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня же на стадионе Бaлаидос пройдет открытая тренировка донецкой команды, а также пресс-конференция главного тренера Паулу Фонсеки и полузащитника Фреда.

Стартовый свисток литовца Гедеминаса Мажейки прозвучит завтра в 20:00 по киевскому времени.