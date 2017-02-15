Лига Европы

По состоянию на сегодняшний день продано около 20 000 билетов на матч Лиги Европы Шахтер — Сельта.

Напомним, этой зимой Шахтер договорился о переезде со Львов Арены на харьковский Металлист.

Там Горняки будут проводить все домашние матчи в 2017 году.

23 февраля Шахтер примет на харьковском стадионе испанскую Сельту в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Как информирует официальный твиттер донецкой команды, на поединок против команды из Виго продано уже 20 тысяч билетов.

Напомним, что первый матч между Шахтером и Сельтой состоится уже завтра.