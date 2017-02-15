Лига Европы

Менеджер МЮ Жозе Моуриньо рассказал о том, кого из защитников собирается использовать в матче с Сент-Этьенном в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Люк не будет играть завтра, так как моя команда выступает хорошо и я доволен четверкой защитников, поэтому собираюсь вновь задействовать Валенсию, Байлли, Смоллинга и Блинда", — заявил португалец.

"Если меня спросят, хочу ли я победить Сент-Этьенн, то я отвечу "да". Мы не будем разбрасываться турнирами", — добавил Моуриньо.

Ранее стало известно, что на сегодняшней тренировке Юнайтед вынужденно отсутствовали Руни, Джонс и Каррик, поэтому их участие в завтрашней встрече находится под вопросом.

Матч между МЮ и Сент-Этьенном состоится завтра, в 22:05 по киевскому времени.