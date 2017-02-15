Главный тренер Сельты Эдуардо Бериццо рассчитывает на 18-х игроков в первом матче против Шахтера.
rccelta.es
15 февраля 2017, 19:00
Завтра в Виго испанская команда примет Горняков в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы. Начало — 20:00.
В заявку на игру против Шахтера попали 18 исполнителей Сельты:
Вратари: Альварес, Бланко.
Защитники: Мальо, Фонтас, Гомес, Отто, Кабрал, Ронкалья.
Хавбеки: Диас, Радоя, Эрнандес, Систо, Васс, Хосабед.
Форварды: Бонгонда, Гвидетти, Аспас, Росси.
Не попали в список футболистов, которые готовятся к домашней игре: Шейх, Бевю, Лемос, Хьюлсагер, Планас, Эскудеро.