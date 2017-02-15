Форвард Ромы Франческо Тотти попал в заявку на матч против Вильярреала.
Reuters
15 февраля 2017, 19:55
Завтра Рома сразится с Вильярреалом в 1/16 Лиги Европы.
Тотти пропустил матч с Кротоне на выходных, но завтра сможет сыграть в еврокубке.
Отметим, что в заявку на матч попал также защитник Томас Вермален, не игравший с 29 января.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Алиссон, Лобонт, Щесны
Защитник: Манолас, Палмиери, Марио Руи, Фасио, Вермален, Бруно Перес, Жезус, Рюдигер
Полузащитники: Жерсон, Де Росси, Перотти, Строотман, Паредес, Наингголан, Салах
Нападающие: Эль-Шаарави, Тотти, Джеко