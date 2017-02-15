Лига Европы

Главный тренер Сельты Эдуардо Бериццо ожидает сложнейшего матча 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

Матч в Виго начнется завтра в 20:00.

"Я не думаю, что перерыв как-то повлиял на Шахтер. Я ожидаю увидеть хорошо подготовленного соперника — ту же команду, которая осенью выиграла группу в Лиге Европы", — цитирует Бериццо официальный сайт Сельты.

"Я надеюсь, нам удастся завладеть мячом, но Шахтер одинаково опасен с мячом и без него. Было бы неплохо не пропустить гол дома, но надо помнить, что будет и ответная игра. Так что наш план состоит в том, чтобы атаковать и забивать голы самим".

"Наша команда заслужила уважение своими результатами и игрой. Это огромное достижение, добиться которого нелегко. Я уверен, наши соперники будут нас уважать, ведь мы доказали, что можем обыграть кого угодно".

"Все игроки здоровы и готовы играть. Нет причин использовать кого-то из резерва", — заявил тренер Сельты.

Ранее наставник испанской команды отобрал 18 человек, которые готовятся к игре против Горняков.