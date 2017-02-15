Лига Европы

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о потере Тараса Степаненко, силе Сельты, а также интересности двух противостояний.

"Сельта — сильная команда. Об этом говорят их результаты. Матчи с Барселоной и Реалом также говорят сами за себя. Они быстры и агрессивны. У Сельты преимущество в плане формы. Они отыграли за зиму 13 матчей. Шахтер хорошо готовился к матчу, но у Сельты есть преимущество в этом", — сказал Фонсека.

"Не буду говорить о фаворите противостояния, так его здесь просто нет. Сельта и Шахтер — две сильные команды. Будет два интересных матча".

В преддверии встречи с Шахтером Сельта уступила в полуфинале Кубка Испании Алавесу (0:0 дома и 0:1 на выезде), а также уступила Атлетико в Ла Лиге, ведя в счете.

"Нет смысла смотреть на все результаты Сельты. Мы прекрасно знаем о их качествах. Они проиграли и Атлетико, но завтра, думаю, проявят себя".

Ключевой полузащитник команды Тарас Степаненко наказан УЕФА за хитрость и пропустит первую игру.

"О том, кто сыграет вместо Степаненко, узнаете завтра. Наверняка будет кто-то другой".

Рассказал наставник Горняков и о подготовке команды зимой.

"Зимний перерыв — не преимущество для нас. Для меня это был совершенно новый опыт. Шахтеру не хватало игрового ритма зимой, но мы хотим это компенсировать за счет большой мотивации пройти как можно дальше", — резюмировал Паулу Фонсека.