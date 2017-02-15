Лига Европы

Опорный полузащитник Шахтера Фред пообщался с журналистами накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Сельты, который начнется завтра в 20:00.

"Завтра мы будем бороться только за победу", — начал бразильский полузащитник Горняков.

"Понятно, что Степаненко — это очень важный футболист для нас. Мы бы хотели, чтобы он вышел на поле. Но не выйдет Тарас, появится другой подготовленный футболист, который также поможет нам в достижении победы".

"Фонсека? Я правда должен хвалить тренера? Команда очень выросла с тех пор, как Паулу Фонсека появился в Шахтере. Он многому нас научил. Мы провели отличную первую часть сезона, и теперь пришло время показать, чего мы достойны в Лиге Европы".

"Сборы? Португалия хорошая страна – бразильцам она нравится, и не только из-за языка. Мы провели там продуктивные сборы, сейчас же приехали в Виго на матч Лиги Европы. Шахтер очень мотивирован на игру с Сельтой. Будем бороться только за положительный результат".

"Как Мистер уже отметил, Сельта — это сильная и опасная команда. Испанцы провели отличные матчи уже в этом году и добились успехов. Но Шахтер хорошо работал на сборах, долго готовился к этому поединку. Поэтому завтра выйдем на поле и постараемся показать нашу лучшую игру".

"На мой взгляд, ни одна команда не выходит на поле с мыслями о поражении. Шахтер всегда думает только о победе, игроки настроены лишь на положительный результат. Шахтер так думал раньше и так будет думать всегда. Мистер нам постоянно об этом говорит, потому о поражении нет смысла рассуждать", — резюмировал Фред.