Лига Европы

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал предстоящую дуэль Горняков и Сельты в 1/16 финала Лиги Европы.

"Все говорят о том, что Сельта уже сыграла много игр, они на ходу, а у нас первая игра, поэтому важно понимать, как мы выйдем из этого длинного перерыва. Одно дело играть товарищеские матчи, а официальные – это совсем другой уровень и другой настрой", — заявил Палкин в интервью телеканалу Футбол 1.

"К сожалению, не всегда у нас были серьезные оппоненты, в том время как Сельта сыграла с Реалом несколько раз, и с другими соперниками".

"Для нас это будет сложный поединок, хотя индивидуально наши футболисты сильнее. А что касается командный действий – это уже другой вопрос. Все увидим в матче", — завершил генеральный директор Горняков.

Напомним, поединок в Виго начнется в 20:00.