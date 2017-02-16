Лига Европы

Полузащитник Зенита Жулиано прокомментировал матч первого круга 1/16 финала Лиге Европы с Андерлехтом.

"Групповой этап Зенит провел на высоком уровне. Первый матч сильно повлиял на нашу судьбу в этом турнир. Мы получили стимул. После 70 минут мы проигрывали 0:3, но совершили чудо и победили — 4:3. Теперь будет сложнее. Впереди важное и напряжённое противостояние с Андерлехтом", - цитирует Жулиано официальный сайт УЕФА.

"Как победить бельгийский? Мы проанализируем их сильные стороны, чтобы понять, как им противостоять. Мы хорошо подготовимся психологически. Матч должен получиться результативным, но мы надеемся не пропустить, потому что у нас команда, которая много забивает, но не слишком много пропускает", — добавил Жулиано.

Отметим, что 16 февраля, на бельгийском стадионе Констант ван ден Сток (Брюссель) сойдутся в 1/16 финала Лиге Европы местный Андерлехт и Зенит. Начало матча запланированно на 22:05 по киевскому времени.