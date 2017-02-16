Лига Европы

Благодаря мячу в исполнении Бланко-Лещука, забитому в середине первого тайма, Горняки сумели одолеть Сельту (1:0).

Вот и настало время для баталий в плей-офф раунде Лиги Европы — после сокрушительный викторий ПСЖ и Баварии, настала очередь уже Лиги Европы радовать глаз болельщика. Для украинского фаната этот день был важен с точки зрения участия в 1/16 финала турнира единственного представителя страны — донецкого Шахтера, который пожаловал в гости к испанской Сельте... Да, к той самой Сельте, которая сумела снять скальп с Барселоны и пройти в Копа дель Рей мадридский Реал!

Старт поединка выдался довольно-таки скучным — первый эпизод в игре произошел на 16-й минуте, когда сыграв в стеночку с Гвидетти, Бонгонда с близкого расстояния запустил игровой снаряд рядом со штангой владений Андрея Пятова. Перехватив инициативу в середине первой половины игры, Горняки сумели поймать оппонента на контратаке — Марлос, обыграв вратаря, не сумел отправить мяч фактически в пустые ворота, так как на пути круглого оказался оборонец галисийцев, подоспевший на добивание Бланко-Лещук хладнокровно отправил мяч в сетку ворот Альвареса — 1:0, и уже Сельте нужно было идти вперед в этой игре...

Чуть позднее, убойные моменты для взятия ворот упустили Фред и Дентиньо — первый не сумел как следует пробить по мячу после чистого выхода один на один, а второй, с выгоднейшей позиции отправил мяч над воротами Кельтов. Стоит отметить, что конец первого тайма ознаменовался грубостью со стороны игроков хозяев поля, однако главный арбитр поединка не стал особо акцентировать на этом внимание...

Второй тайм начался с момента в исполнении Тайсона — протащив мяч несколько метров, крайний хавбек Горняков пробил с линии штрафной очень не точно. А ведь в том эпизоде можно было отдать на набегавшего в штрафную партнера... Вообще, второй тайм прошел под девизом "желтые карточки всем и каждому" — игроки часто обоюдно нарушали правила, нервничали и старались спровоцировать таким образом соперника. Шахтер сильно подсел во второй тайме, за что вполне мог поплатиться — убойные эпизоды с участием Кабрала и Гвидетти своей цели не достигли. Единственное, чем сумели ответить подопечные Паулу Фонсеки, так это неудачным выстрелом издали от Фреда на последних секундах матча.

1:0 — минимальное преимущество Горняков перед ответной встречей, оставляющее дончанам хорошие шансы на итоговый успех и выход в следующий этап соревнований. А там гляди и победа в турнире не за горами...

Football.ua

Сельта — Шахтер 0:1

Гол: Бланко-Лещук, 26

Сельта: Альварес — Отто, Ронкалья, Кабрал, Мальо — Эрнандес, Васс, Радоя (Хосабед, 74) — Аспас, Гвидетти (Росси, 84), Бонгонда (Систо, 58)

Шахтер: Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили – Марлос (Азеведо, 90+3), Малышев, Фред, Тайсон (Бернард, 84) – Дентиньо (Коваленко, 46) — Бланко-Лещук

Предупреждения: Радоя, Васс, Аспас – Ордец, Тайсон, Срна, Малышев, Ракицкий