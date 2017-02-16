Шахтер на выезде минимально обыграл Сельту.
ФК Шахтер
16 февраля 2017, 22:11
Шахтер добыл победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Сельты. Единственный гол в матче забил новичок донецкого клуба Густаво Бланко-Лещук.
Сельта — Шахтер 0:1
Гол: Бланко-Лещук, 26
Сельта: Альварес — Отто, Ронкалья, Кабрал, Мальо — Эрнандес, Васс, Радоя (Хосабед, 74) — Аспас, Гвидетти (Росси, 84), Бонгонда (Систо, 58)
Шахтер: Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили – Марлос (Азеведо, 90+3), Малышев, Фред, Тайсон (Бернард, 84) – Дентиньо (Коваленко, 46) — Бланко-Лещук
Предупреждения: Радоя, Васс, Аспас – Ордец, Тайсон, Срна, Малышев, Ракицкий