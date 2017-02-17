Лига Европы

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал действия своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы с Сельтой (1:0).

"Мы играли против очень слаженной команды. Сельта действовала плотно в обороне и не давала нам возможности для атак. Бланко-Лещук забил — это меня радует. Сегодня похвалу заслуживает вся команда", - сказал Фонсека в комментарии телеканалу Футбол 1.

"В Харькове мы должны сыграть так же надежно и слаженно", — добавил португальский специалист.

Благодаря мячу в исполнении Бланко-Лещука, забитому в середине первого тайма, Горняки сумели одолеть Сельту на выезде (1:0). Ответный матч Шахтера и Сельты состоится 23 февраля в Харькове.