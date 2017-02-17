Лига Европы

Нападающий Шахтера Тайсон поделился мнением после победы над Сельтой (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Хочу поздравить всю команду и болельщиков с великолепной победой Шахтера. Сегодня мы показали свои лучшие качества, помогали друг другу и добились хорошего результата", — цитирует Тайсона официальный сайт Горняков.

"Все поздравили с дебютным голом Густаво Бланко-Лещука. Своей игрой он доказал, что должен быть частью Шахтера. Первый поединок на таком уровне – это всегда волнительно, но он справился с давлением и выдал отличный матч. Я очень надеюсь, что в Харькове нас будет поддерживать полный стадион и мы так же хорошо проведем ответную встречу", — добавил бразилец.

Благодаря мячу в исполнении Бланко-Лещука, забитому в середине первого тайма, Горняки сумели одолеть Сельту на выезде (1:0). Ответный матч Шахтера и Сельты состоится 23 февраля в Харькове.