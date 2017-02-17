Лига Европы

Полузащитник Шахтера Максим Малышев прокомментировал победу Горняков в 1/16 Лиги Европы против Сельты.

"Очень рады победе. Приложили много усилий и за счет коллективных действий добились результата. Было видно, что это первая официальная игра в году. Получалось не все, что задумывали, но мы отрабатывали на поле друг за друга и благодаря самоотдаче и дисциплине выполнили установку тренера", цитирует Малышева официальный сайт Шахтера.

"Бланко-Лещук забил важный для нас мяч на выезде. Вся команда очень рада за Густаво! Он – молодец, профессионал, который полностью отдается на тренировках. Нужно, чтобы Густаво отметился голом еще и в Харькове"

"Важно, что мы не пропустили. При этом обидно, что не забили еще, потому что неплохо выходили в контратаки и имели моменты. Впереди второй матч, в котором все будет решаться. Шансы равны", — добавил Малышев.

Шахтер минимально обыграл на выезде Сельту в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.