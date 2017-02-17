Полузащитник Шахтера Максим Малышев прокомментировал победу Горняков в 1/16 Лиги Европы против Сельты.
Максим Малышев, shakhtar.com
17 февраля 2017, 07:55
"Очень рады победе. Приложили много усилий и за счет коллективных действий добились результата. Было видно, что это первая официальная игра в году. Получалось не все, что задумывали, но мы отрабатывали на поле друг за друга и благодаря самоотдаче и дисциплине выполнили установку тренера", цитирует Малышева официальный сайт Шахтера.
"Бланко-Лещук забил важный для нас мяч на выезде. Вся команда очень рада за Густаво! Он – молодец, профессионал, который полностью отдается на тренировках. Нужно, чтобы Густаво отметился голом еще и в Харькове"
"Важно, что мы не пропустили. При этом обидно, что не забили еще, потому что неплохо выходили в контратаки и имели моменты. Впереди второй матч, в котором все будет решаться. Шансы равны", — добавил Малышев.
Шахтер минимально обыграл на выезде Сельту в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.