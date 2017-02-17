Лига Европы

Защитник Шахтера Иван Ордец остался доволен игрой Горняков в матче Лиги Европы с Сельтой (1:0).

Ордец и Пятов после игры с Сельтой, shakhtar.com

Ордец и Пятов после игры с Сельтой, shakhtar.com

"Думаю, для первой официальной встречи после зимнего перерыва мы неплохо себя проявили, тем более на выезде, да и поле было тяжелым", — цитирует Ордеца официальный сайт Шахтера.

"Мы знали, что соперник постарается действовать агрессивно, будет прессинговать, что Сельта очень опасна в стандартах. Считаю, мы справились, выиграли 1:0. Было еще несколько моментов, могли забить и больше. В Харькове нужно показать характер и добыть нужный результат"

Ответная встреча Шахтера и Сельты состоится 23 февраля в Харькове на ОСК Металлист.