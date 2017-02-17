Лига Европы

Главный тренер Сельты Эдуардо Бериццо прокомментировал поражение от Шахтера в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Мне понравились действия футболистов Сельты. Конечно, результат не самый лучший, но у нас было много хороших моментов. Возможно, где-то не хватило последнего паса или точного завершающего удара, но в целом мы сыграли неплохо", — цитирует Бериццо официальный сайт Шахтера.

"Здорово проявили себя Яго Аспас и Густаво Кабраль. Также я доволен тем, как команда отнеслась к этому поединку. Нам не хватило лишь забитого мяча"

"У нас есть силы, чтобы побеждать. Учитывая наш матч с Атлетико и этот, я с оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь, в ответном поединке в Украине мы сумеем добиться нужного результата", — добавил тренер Сельты.