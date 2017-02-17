Лига Европы

Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Вильярреалом (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы играем в качественный футбол, основанный на талантливых исполнителях. В Лиге Европы играет много команд, но для нас это не важно — мы смотрим только на себя", — заявил Спаллетти.

"Надо проделать много работы, чтобы Рома играла лучше. Я уверен, что моя команда может показывать лучшие результаты. Нужно работать над передачами, точный пас экономит силы игроков"

Вильярреал на домашней арене потерпел сокрушительное поражение от Ромы со счетом 0:4. Хет-трик оформил Эдин Джеко, а еще один гол забил Эмерсон.

Ответный матч между Ромой и Вильярреалом состоится 22 февраля.