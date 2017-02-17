Лига Европы

Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал победу Красных дьяволов в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Сент-Этьенна (3:0).

"Результат очень хороший, учитывая, что мы провалили первый тайм, когда действовали недостаточно сильно. В раздевалке я сказал футболистам, что невозможно играть в футбол на высоком уровне без концентрации и интенсивности", - цитирует Моуринью официальный сайт Манчестер Юнайтед.

"У меня огромный опыт. Однажды против Тоттенхэма моя команда вела 3:0, но в результате сыграла в ничью. Я выигрывал с Реалом у Галатасарая 3:0 в Мадриде, но потом проигрывал 1:3 в Стамбуле. Я прошел через много невероятных поединков, из которых сделал выводы. Во Франции МЮ должен ехать не защищать добытое преимущество, а забивать еще", — добавил португальский специалист.

Ответный матч между Манчестер Юнайтед и Сент-Этьенном состоится 23 февраля.