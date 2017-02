Сайт УЕФА представил номинантов на звание лучшего игрока недели первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

За звание лучшего борются форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрахимович, который забил три гола в ворота Сент-Этьена, нападающий Ромы Эдин Джеко, отметившийся хет-триком в матче с Вильярреалом, форвард Лиона Александр Ляказетт, который дважды забил в ворота АЗ, а также игрок Бешикташа Дженк Тосун.

