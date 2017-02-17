Лига Европы

Главный тренер Вильярреала Фран Эскриба прокомментировал поражение от Ромы в 1/16 финала Лиги Европы (0:4).

"Это очень болезненный результат. В пятницу мы должны вернуться к работе и думать о игре в Ла Лиге. Сейчас нам нужно перевернуть эту страницу как можно скорее и сосредоточиться на Ла Лиге", — приводит слова Эскрибу официальный сайт Вильярреала.

"После того, как Рома забила второй гол, нам действительно пришлось сложно. Конечно, команда виновата, но итоговый счет не отражает игры и наших возможностей", — добавил тренер испанской команды.

Вильярреал на домашней арене потерпел сокрушительное поражение от Ромы со счетом 0:4. Хет-трик оформил Эдин Джеко, а еще один гол забил Эмерсон.

Ответный матч между Ромой и Вильярреалом состоится 22 февраля.