Лига Европы

Журнал World Soccer назвал главных талантов плей-офф Лиги Европы.

Авторитетный международный журнал World Soccer в своем февральском выпуске назвал форварда Шахтера Андрея Борячука одним из главных талантов, которые могут блеснуть на плей-офф Лиги Европы.

20-летний нападающий Горняков в рейтинге был отмечен под вторым номером.

"Борячук — быстрый нападающий, воспитанник клуба, чья игра в этом сезоне оказалась в центре внимания благодаря двум голам в УПЛ (в матчах против Звезды и Волыни) после выхода со скамейки запасных, а также острым действиям в нескольких матчах Еврокубков, в частности против Коньяспора и Браги.

Легкий и неуловимый, 20-летний форвард наиболее опасен в роли ложной девятки. Он часто отходит в середину поля, чтобы получить мяч. Борячуку удобно играть в комбинационный футбол, он не стесняется сделать один, два финта, вроде неожиданного для защитников Волыни удара пяткой, благодаря которому ему удалось забить гол.

Болельщики Шахтера возлагают большие надежды на Андрея. В недавнем опросе они проголосовали за то, чтобы Борячук получал больше игрового времени. Возможно, за счет аргентинского нападающего Горняков Факундо Феррейры"- говорится в статье.

Помимо Борячука в список ТОП-талантов плей-офф Лиги Европы вошли Леон Бэйли (Генк), Лоик Перрен (Сент-Этьен), Жулиано (Зенит), Ману Тригерос (Вильярреал) и Донни ван де Бек (Аякс).

В первом матче плей-офф Шахтер одержал победу над испанской Сельтой со счетом 1:0. Ответный матч пройдет в Харькове 23 февраля.