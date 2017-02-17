Лига Европы

Нападающий Ромы Эдин Джеко поделился мнением о победе над Вильярреалом (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Это был один из лучших матчей в моей карьере. Забитые голы посвящаю дочери. Мы действовали просто потрясающе. Вильярреалу ничего не мог сделать у наших ворот. Мы хорошо сыграли в атаке учитывая, что это была выездная игра", - заявил Джеко.

"Для меня не неожиданность забить хет-трик. Я всегда любил забивать голы. Заберу мяч домой для своей дочери", — добавил нападающий Ромы.

Вильярреал на домашней арене потерпел сокрушительное поражение от Ромы со счетом 0:4. Хет-трик оформил Эдин Джеко, а еще один гол забил Эмерсон.

Ответный матч между Ромой и Вильярреалом состоится 22 февраля.