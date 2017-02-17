Лига Европы

Журнал World Soccer назвал главных талантов плей-офф Лиги Европы.

Авторитетный международный журнал World Soccer в своем февральском выпуске назвал форварда Шахтера Андрея Борячука одним из главных талантов, которые могут блеснуть на плей-офф Лиги Европы.

20-летний нападающий Горняков в рейтинге был отмечен под вторым номером.

Помимо Борячука в список ТОП-талантов плей-офф Лиги Европы вошли Леон Бэйли (Генк), Лоик Перрен (Сент-Этьен), Жулиано (Зенит), Ману Тригерос (Вильярреал) и Донни ван де Бек (Аякс).

В первом матче плей-офф Шахтер одержал победу над испанской Сельтой со счетом 1:0. Ответный матч пройдет в Харькове 23 февраля.