Журнал World Soccer назвал главных талантов плей-офф Лиги Европы.
Андрей Борячук, shakhtar.com
17 февраля 2017, 15:15
Авторитетный международный журнал World Soccer в своем февральском выпуске назвал форварда Шахтера Андрея Борячука одним из главных талантов, которые могут блеснуть на плей-офф Лиги Европы.
20-летний нападающий Горняков в рейтинге был отмечен под вторым номером.
Помимо Борячука в список ТОП-талантов плей-офф Лиги Европы вошли Леон Бэйли (Генк), Лоик Перрен (Сент-Этьен), Жулиано (Зенит), Ману Тригерос (Вильярреал) и Донни ван де Бек (Аякс).
В первом матче плей-офф Шахтер одержал победу над испанской Сельтой со счетом 1:0. Ответный матч пройдет в Харькове 23 февраля.