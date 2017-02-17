Лига Европы

Нападающий Шахтера Густаво Бланко-Лещук прокомментировал победу Горняков в 1/16 финала Лиги Европы.

"Я посвящаю свой гол Шахтеру, болельщикам и игрокам. Без командной игры мы бы не добились этого результата. Именно партнеры по команде помогли мне отличиться.

Очень рад, что забил за Шахтер, команда победила. Мы продолжим упорно работать и оправдывать доверие болельщиков", - рассказал форвард Горняков в комментарии телеканалу Футбол 1.

Благодаря мячу в исполнении Бланко-Лещука, забитому в середине первого тайма, Горняки сумели одолеть Сельту на выезде (1:0). Ответный матч Шахтера и Сельты состоится 23 февраля в Харькове.