Стали известны требования, которые Сельта предоставила Шахтеру на второй матч 1/16 финала Лиги Европы.
фк шахтер
20 февраля 2017, 13:09
23 февраля Шахтер примет Сельту в Харькове в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. В первом матче Горняки оказались сильнее – 1:0. Единственный гол на счету Густаво Бланко-Лещука.
Испанцы должны прилететь в Харкьков 22 февраля в 14.00. Как нам стало известно, Кельты запросили полицейский эскорт для маршрутов "аэропорт – отель", "отель – стадион (тренировка) – отель" и "отель – стадион (матч) – аэропорт".
Команда поселится в отеле Superior Golf and Spa Resort, а вот пресса расположится в Premier Hotel Aurora.
Для тренировок и в день матча Сельта запросила:
- 20 тренировочных палок
- 20 конусов
- 25 мячей
- 1 передвижные ворота
- 3 массажных стола
- свежие фрукты в ассортименте
- 200 бутылок воды (по 0,5 л)
- 10 килограмм дробленого льда (за день до матча)
- 70 килограмм кубиков льда (в день игры)
- кофе, чай и молоко
- 30 полотенец (только за день до игры)
Обратно в Испанию Сельта планирует вылететь 24 февраля в 2.30 ночи.