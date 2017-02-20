Лига Европы

Стали известны требования, которые Сельта предоставила Шахтеру на второй матч 1/16 финала Лиги Европы.

23 февраля Шахтер примет Сельту в Харькове в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. В первом матче Горняки оказались сильнее – 1:0. Единственный гол на счету Густаво Бланко-Лещука.

Испанцы должны прилететь в Харкьков 22 февраля в 14.00. Как нам стало известно, Кельты запросили полицейский эскорт для маршрутов "аэропорт – отель", "отель – стадион (тренировка) – отель" и "отель – стадион (матч) – аэропорт".

Команда поселится в отеле Superior Golf and Spa Resort, а вот пресса расположится в Premier Hotel Aurora.

Для тренировок и в день матча Сельта запросила:

- 20 тренировочных палок

- 20 конусов

- 25 мячей

- 1 передвижные ворота

- 3 массажных стола

- свежие фрукты в ассортименте

- 200 бутылок воды (по 0,5 л)

- 10 килограмм дробленого льда (за день до матча)

- 70 килограмм кубиков льда (в день игры)

- кофе, чай и молоко

- 30 полотенец (только за день до игры)

Обратно в Испанию Сельта планирует вылететь 24 февраля в 2.30 ночи.