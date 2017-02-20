Лига Европы

Главный тренер Сельты Эдуардо Бериццо прокомментировал предстоящую ответную игру против Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы должны подойти к ответной игре против Шахтера очень спокойными", — заявил Бериццо.

"Такие большие матчи требуют максимальных затрат энергии, у нас должен быть большой запас сил, чтобы добиться положительного результата. Это будет очень сложный матч, но мы верим в то, что делаем", — добавил тренер Сельты.

Благодаря мячу в исполнении Бланко-Лещука, забитому в середине первого тайма, Горняки сумели одолеть Сельту на выезде (1:0). Ответный матч Лиги Европы состоится 23 февраля в Харькове.