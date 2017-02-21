Лига Европы

Нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни не выйдет на поле в ответном матче 1/16 Лиги Европы.

Форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни не поедет на игру 1/16 финала Лиги Европы с Сент-Этьеном из-за проблем с мышцами. Об этом сообщает The Independent.

Руни последний раз выходил на поле 1 февраля, в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с Халл Сити (0:0).

Ответный матч Сент-Этьеном пройдет 22 февраля. Поединок также пропустят Люк Шоу, Маттео Дармиан и Фил Джонс, из-за проблемы со здоровьем. Не сыграет Андер Эррера из-за дисквалификации.

В текущем сезоне Руни провел за МЮ 29 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 10 ассистов.

Манчестер Юнайтед в первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл Сент-Этьен со счетом 3:0. Все три гола за МЮ забил Златан Ибрагимович.