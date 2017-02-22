Лига Европы

19:00, Сент-Этьен, Жоффруа Гишар, Арбитр — Айтекин Дениз (Оберсбах, Германия), Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

После первого матча (3:0) ответная встреча приобретает характер формальной. Ибрахимович в первом матче камня на камне не оставил от команды Кристофа Гальтье. Во Францию Жозе Моуриньо вряд ли повезет основной состав, ведь упустить такой гандикап будет невероятно сложно. Отметим, что у Манчестер Юнайтед в воскресенье финал Кубка Английской Лиги против Саутгемптона.

Для Сент-Этьенна же матч при поддержке собственных трибун будут хорошей мотивацией красиво хлопнуть дверью. Обе команды не будут переживать за результат и можно ожидать обмен голами. Сент-Этьен домашняя команда, но находится сейчас в очень плохой форме. Поражение от Монпелье в чемпионате Франции, третье в последних 4 поединках, этому яркое подтверждение.

Травмы и дисквалификации

Сент-Этьенн: Оуссама Таннане, Шейк Мбенге, Арно Норден, Александер Тофт Содерлунд, Бенжамин Корне, Лоик Перрен, Пьер-Ивес Поломат (все травмированны).

Манчестер Юнайтед: Фил Джонс (травма) Андер Эррера (перебор желтых карточек), Уэйн Руни (травма), Маттео Дармиан (травма), Люк Шоу (травма).

Ориентировочные составы

Сент-Этьен: Руффье — Малькюи, Перрен, Теофиль-Катрин, Флорентен Погба — Интима, Верету, Пажо, Монне-Паке — Сэве, Амума

МЮ: Ромеро — Янг, Байлли, Рохо, Блинд — Поль Погба, Феллаини — Лингард, Мата, Рашфорд — Ибрахимович

Слова

Главный тренер МЮ Жозе Мориньо:

"Работа еще не завершена. Кристоф Галтье — это тренер, который способен мотивировать команду. Им будут помогать фанаты. 3-0, конечно хороший результат, но если они будут играть так, как они это умеют — то для них все возможно. Я сказал своим игрокам забыть о финале в воскресенье и сосредоточиться на игре во Франции"

Главный тренер Сент-Этьенна Кристоф Гальтье:

"Нам не нужна сверхмотивация на этот матч. У соперника огромная фора, но в этом матче будет другая атмосфера, полный стадион. Мы должны уважать наших болельщиков. В отдельной игре все может случиться. Болельщики ждут от нас самоотдачи. Я жду от команды победы"