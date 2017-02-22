Лига Европы

Делегация Шахтера приземлилась в Харькове, где завтра состоится ответный матч против Сельты в Лиге Европы.

Отметим, что вернулся в команду форвард Факундо Феррейра, который пропускал первый матч против Кельтов из-за повреждения. Также стоит выделить отсутствие хавбека Дентиньо, травмировавшегося в том же матча с испанцами.

Вратари: Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик, Никита Шевченко, Андрей Пятов

Защитники: Сергей Кривцов, Александр Кучер, Иван Ордец, Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Василий Кобин, Дарио Срна, Исмаили, Марсио Азеведо

Полузащитники: Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Бернард, Фред, Вячеслав Танковский, Алан Патрик, Марлос, Тайсон

Нападающие: Андрей Борячук, Александр Зубков, Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра

Поединок между Шахтером и Сельтой состоится завтра. Начало встречи — в 22:05.