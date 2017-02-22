Лига Европы

Защитник Шахтера Иван Ордец поделился мнением о предстоящем матче с Сельтой в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

"Начало первого матча с Сельтой было очень тяжелым. Стадион гнал испанцев вперед и нам пришлось адаптироваться к такой игре", — прокомментировал Ордец на предматчевой пресс-конференции первый матч между Горняками и Сельтой (0:1).

"В Харькове нас всегда хорошо принимали. Надеюсь, стадион будет полным и будет нас гнать всю игру вперед. Шахтер не та команда, которая будет отсиживаться в обороне, мы будем пытаться забить гол с первых минут", — добавил защитник Горняков.

Поединок между Шахтером и Сельтой состоится завтра. Начало встречи — в 22:05.

Football.ua