Лига Европы

Подопечные Жозе Моуриньо спокойно разобрались в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с Сент-Этьенном — 1:0, и даже удаление никак не сказалось на уверенности победы Красных Дьяволов.

После того, как Манчестер Юнайтед в первом матче выиграл 3:0, на суммарный успех Сент-Этьенна надеяться могли только самые отъявленные оптимисты. Но все равно французы могли бы хлопнуть дверью на прощание с еврокубками – по крайней мере, заполненный стадион к этому предрасполагал.

Да и учитывая особенности бизнеса французских клубов, хорошее выступление в матче с МЮ – отличный шанс для игрока "продать" себя. Увы, но этим шансом подопечные Галтье пользоваться не спешили.

Вообще, для описания первого тайма как нельзя лучше подходят знаменитые слова из детской книге о деревне Простоквашино – "Низы не могут, а верхи не хотят". Красные Дьяволы, которые сегодня были очень даже белые, играли как-то лениво, неспешно и расслаблено, наверняка держа в уме предстоящий загруженный график. На 16-й минуте Хуан Мата как-то буднично продрался по флангу, подал, а там Генрих Мхитарян подставил ногу и переправил круглого в дальний угол.

0:1 – и Зеленым теперь нужно было забивать уже 5 голов, чтобы пройти дальше. Можно только догадываться, какие умопомрачительные коэффициенты теперь принимали на проход Сент-Этьенна.

Еще одним эпизодом, который заслуживал внимания, стало повреждение Мхитаряна в середине тайма. На 25-й минуте его заменил Маркус Рашфорд.

Были полумоменты у Златана, Берича, Перрена, да еще раз после прострела Маты чуть не срезал мяч в свои ворота Пажо, но в целом игра смотрелась весьма убаюкивающе…

Не выросли скорости и во втором тайме. Уже на 63-й минуте манкунианцы остались вдесятером – это Эрик Байлли умудрился заработать две желтых карточки буквально подряд. Галтье попробовал оживить атаку Зеленых, выпустив атакующего полузащитника Лемуана, но… Но кроме этого не было видно, что Сент-Этьенну нужно хотя бы не проиграть на глазах своих болельщиков. Даже в концовке поединка хозяева действовали неспешно, будто счет 0:1 их полностью устраивает.

Уверенная победа на классе от Ман Юнайтед. Главное, чтобы из-за травмы Мхитаряна она не оказалась Пирровой…

Сент-Этьенн – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Мхитарян, 16

Сент-Этьенн: Рюффье — Малькюи, Теофил-Катерин, Перрен, Ф. Погба – Верету (Лемуан, 68), Пажо — Амума, Севе (Жоржиньо, 53), Монне-Паке – Берич (Ру, 59).

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Янг, Байлли, Смоллинг, Блинд — П. Погба, Каррик (Швайнштайгер, 62) – Мхитарян (Рашфорд, 25), Мата (Рохо, 64), Феллаини – Ибрахимович.

Предупреждения: Малькюи — Байлли.

Удаление: … — Байлли, 63.