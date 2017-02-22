Подопечные Жозе Моуриньо спокойно разобрались в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с Сент-Этьенном
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22 февраля 2017, 21:57
Манчестер Юнайтед минимально обыграл Сент-Этьенн в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы, и вышел в следующий раунд турнира, выиграв по сумме двух встреч со счетом 4:0.
Смотри видео голов и обзор матча Сент-Этьенн — МЮ, который состоялся 21 февраля:
Сент-Этьенн – Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Мхитарян, 16
Сент-Этьенн: Рюффье — Малькюи, Теофил-Катерин, Перрен, Ф. Погба – Верету (Лемуан, 68), Пажо — Амума, Севе (Жоржиньо, 53), Монне-Паке – Берич (Ру, 59).
Манчестер Юнайтед: Ромеро — Янг, Байлли, Смоллинг, Блинд — П. Погба, Каррик (Швайнштайгер, 62) – Мхитарян (Рашфорд, 25), Мата (Рохо, 64), Феллаини – Ибрахимович.
Предупреждения: Малькюи — Байлли.
Удаление: … — Байлли, 63.