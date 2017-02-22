Лига Европы

Защитник Сельты Хони ответил на вопросы журналистов.

Защитник Сельты Хони заявил, что у его команды есть четкий план действий на завтрашний матч против донецкого Шахтера.

"Конечно, этот матч имеет очень большое значение. Важно подойти к нему спокойно. Мы представляем клуб и наш город, так что настроены повернуть ход событий в свою пользу".

"Шахтер — достаточно целостная команда. Прежде всего она сильна в нападении. В первом поединке мы видели, что даже из небольшого количества голевых моментов Шахтер один все же реализовал. Очень важно обратить внимание на атакующих футболистов соперника".

"В принципе, у нас есть четкий план. Мы точно знаем, что будем делать завтра. Страдает один – страдают все, выигрывает один – побеждают все. Это и станет нашим девизом", — заявил испанец.