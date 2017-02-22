Матч на Шюкрю Сараджоглу не выявил победителя.
Смолов сравнял счет в матче, UEFA.com
22 февраля 2017, 22:52
Краснодар на выезде сыграл вничью 1:1 с Фенербахче и вышел в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух матчей — 2:1.
Фенербахче — Краснодар 1:1
Голы: Соуза, 4 — Смолов, 7
Фенербахче: Демирел (Фабиано, 71) — Эзбайраклы (Сен, 71), Кьер, Шкртел, Кейбаши — Топал, Потук, Соуза — Ленс, ван Перси, Соу (Фернандо, 71)
Краснодар: Крицюк — Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес — Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 79) — Вандерсон (Лаборде, 64), Смолов, Клаэссон
Предупреждения: Соуза, Соу, Кейбаши, Ленс — Газинский, Калешин, Каборе, Перейра