Шальке в родных стенах сыграл вничью с ПАОКом, но прошел дальше благодаря выездной победе 3:0.

Шальке — ПАОК 1:1
Голы: Шопф, 23 — Настасич, 25 (а/г)

Шальке: Ферманн — Хеведес, Налдо (Бадштубер, 72), Настасич — Шопф, Майер, Гайс, Бенталеб (Керер, 84), Колашинац — Хунтелаар, Шупо-Мотинг (Горецка, 56)

ПАОК: Гликос — Кициу, Малезас, Креспо, Пуггурас — Цимирот, Шахов — Кампуш (Пелкас, 78), Варда (Бисесвар, 69), Мистакидис (Педро Энрике, 63) — Кулурис

Предупреждения: Гайс, Хунтелаар, Горецка — Педро Энрике, Бисесвар