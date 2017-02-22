Шальке не удалось обыграть ПАОК дома, но это не помешало немецкой команде выйти в следующий раунд Лиги Европы.
Getty Images
22 февраля 2017, 23:31
Шальке в родных стенах сыграл вничью с ПАОКом, но прошел дальше благодаря выездной победе 3:0.
Шальке — ПАОК 1:1
Голы: Шопф, 23 — Настасич, 25 (а/г)
Шальке: Ферманн — Хеведес, Налдо (Бадштубер, 72), Настасич — Шопф, Майер, Гайс, Бенталеб (Керер, 84), Колашинац — Хунтелаар, Шупо-Мотинг (Горецка, 56)
ПАОК: Гликос — Кициу, Малезас, Креспо, Пуггурас — Цимирот, Шахов — Кампуш (Пелкас, 78), Варда (Бисесвар, 69), Мистакидис (Педро Энрике, 63) — Кулурис
Предупреждения: Гайс, Хунтелаар, Горецка — Педро Энрике, Бисесвар