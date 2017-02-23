Лига Европы

Нападающий Андерлехта Лукаш Теодорчик может пропустить предстоящий ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

Лучший бомбардир Андерлехта Лукаш Теодорчик может пропустить матч 1/16 финала Лиги Европы с Зенитом из-за повреждения. Как сообщает Przeglad Sportowy, поляк на тренировке повредил мышцу.

Первый матч в Брюсселе закончился победой Андерлехта со счетом 2:0, поляк вышел на замену на 80-й минуте. Всего в этом сезоне Лиги Европы Теодорчик сыграл 9 матчей и забил 7 голов.

Лукаш Теодорчик, права на которого принадлежат киевскому Динамо, в текущем сезоне чемпионата Бельгии сыграл 26 матчей и забил 18 голов.

Матч Андерлехт — Зенит состоится сегодня. Начало матча 20:00.