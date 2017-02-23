Определились еще пять участников 1/8 финала Лиги Европы.
АПОЕЛ — Атлетик 2:0 (первый матч – 2:3)
Голы: Сотериу, 46, Джанниотас, 54 (с пенальти)
АПОЕЛ: Ватерман – Миланов, Меркис, Астис, Иоанну – Джанниотас, Винисиус (Эбесилио, 76), Мораиш, Ефрем (Вандер, 71) – Барраль (де Камарго, 61), Сотериу.
Атлетик: Ираисос – Де Маркос (Сабин, 79), Йерай, Эчеита (Итурраспе, 70), Баленсиага – Сан Хосе, Беньят – Сусаета (Вильялибре, 57), Гарсия, Муньяин – Вильямс.
Предупреждения: Иоанну, Сотериу – Ираисос, Гарсия, Де Маркос, Итурраспе.
Удаления: Сотериу, 65 (вторая желтая) – Итурраспе, 90 (вторая желтая).
Аякс – Легия 1:0 (первый матч – 0:0)
Гол: Виргевер, 49
Аякс: Онана – Велтман, Санчес, Ридевальд, Виргевер – Клаасен, Шене, Зиех – Траоре, Дольберг (Нури, 82), Юнес.
Легия: Маларж – Броз, Дябовски, Паздан, Хлушек – Йодловец (Мулен, 57), Копчински (Чима, 82), Казаишвили, Оджиджа-Офое, Гильерме (Нецид, 73) – Кухарчик.
Предупреждения: Онана, Велтман, Санчес, Траоре.
Зенит – Андерлехт 3:1 (первый матч – 0:2)
Гол: Жулиано, 24, 78, Дзюба, 72 – Телин, 90
Зенит: Лодыгин – Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Маурисио, Гарсия, Жулиано – Данни (Мак, 89), Кокорин, Дзюба.
Андерлехт: Рубен – Нахар, Спахич, Дешахт, Обрадович – Тилеманс, Дендонкер, Станчу (Бруно, 73)– Чипчу (Нуйтинк, 84), Телин, Ачимпонг (Капель, 89).
Предупреждения: Лодыгин, Нету, Гарсия – Тилеманс, Ачимпонг, Дендонкер.
Рома – Вильярреал 0:1 (первый матч – 4:0)
Гол: Борре, 15
Рома: Алиссон – Манолас (Рюдигер, 46), Вермален, Жезус – Перес (Фасио, 84), Де Росси (Наингголан, 76), Паредес, Руи – Эль-Шаарави, Перотти, Тотти.
Вильярреал: Фернандес – Рукавина, Бонера, Гонсалес, Анхель – Сориано, Эрнандес, Бруно (дос Сантос, 77), Черышев (Бакамбу, 73) – Солдадо (Адриан, 66), Борре.
Предупреждения: Рюдигер – Эрнандес.
Удаление: Рюдигер, 81 (вторая желтая).
Бешикташ – Хапоэль (Беер-Шева) 2:1 (первый матч – 3:1)
Гол: Абубакар, 17, Тосун, 87 – Нвакеме, 64.
Бешикташ: Фабри – Бек, Марсело, Нукан, Тошич – Уйсал (Озьякуп, 72), Инлер – Куарежма (Арслан, 61), Талиска, Бабель – Абубакар (Тосун, 79).
Хапоэль (Беер-Шева): Гореш – Охайон, Хобан, Уильям, Тшедек, Тургеман – Саар (Барда, 70), Брун (Бузагло, 57), Огу, Нвакеме – Гадир (Меликсон, 64).
Предупреждения: Марсело – Барда.