Стали известны 16 команд, которые продолжат борьбу за победу в Лиге Европы.
UEFA.com
24 февраля 2017, 00:37
Завершился раунд 1/16 финала Лиги Европы. Дальше борьбу за трофей продолжат 16 команд:
Краснодар (Россия)
Олимпиакос (Греция)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Шальке (Германия)
АПОЕЛ (Кипр)
Аякс (Нидерланды)
Андерлехт (Бельгия)
Рома (Италия)
Бешикташ (Турция)
Копенгаген (Дания)
Боруссия М (Германия)
Генк (Бельгия)
Лион (Франция)
Ростов (Россия)
Гент (Бельгия)
Сельта (Испания)
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА пройдет в пятницу в Ньоне в 14:30 по киевскому времени.