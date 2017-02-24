Завершился раунд 1/16 финала Лиги Европы. Дальше борьбу за трофей продолжат 16 команд:

Краснодар (Россия)

Олимпиакос (Греция)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Шальке (Германия)

АПОЕЛ (Кипр)

Аякс (Нидерланды)

Андерлехт (Бельгия)

Рома (Италия)

Бешикташ (Турция)

Копенгаген (Дания)

Боруссия М (Германия)

Генк (Бельгия)

Лион (Франция)

Ростов (Россия)

Гент (Бельгия)

Сельта (Испания)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА пройдет в пятницу в Ньоне в 14:30 по киевскому времени.