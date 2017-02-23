Лига Европы

Сельта на данный момент остается единственным представителем Испании в Лиге Европы.

Сразу 3 испанских клуба вышли в 1/16 финала нынешней Лиги Европы. Однако Атлетик из Бильбао уступил АПОЕЛу (3:4 по сумме двух матчей), а Вильярреал вылетел от Ромы (1:4).

После триумфа Челси в Лиге Европы в 2013 году трофей неизменно доставался испанской команде. При этом все три раза его выигрывала Севилья.

В нынешней кампании Севилье удалось добиться прогресса при Хорхе Сампаоли – команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче Нервион переиграл Лестер 2:1 на своем поле.

Единственной надеждой Испании в Лиге Европы остается Сельта. Кельты в первом матче уступили Шахтеру 0:1. На данный момент счет в харьковском матче не открыт.