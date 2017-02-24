Определились еще шесть участников 1/8 финала Лиги Европы.
Генк – Астра 1:0 (первый матч – 2:2)
Гол: Посуэло, 67
Генк: Райан – Кастан, Брабец, Колли, Уронен – Берге, Малиновский (Боэтиус, 90) – Шийверс (Буффель, 76), Посуэло (Кумоджи, 89), Тросар – Саматта.
Астра: Лунг – Стан, Алвес, Сапунару, Маранхао – Сето (Ионице, 82), Мансали, Ловин (Флоря, 67) – Тейшейра, Будеску, Никулае (Бус, 70).
Предупреждения: Брабец, Малиновский, Тросар – Сапунару, Алвес, Маранхао, Мансали, Стан, Сето.
Копенгаген – Лудогорец 0:0 (первый матч – 2:1)
Копенгаген: Ольсен – Анкерсен, Йоргенсен, Йоханссон, Аугустинссон – Фальк (Бойлесен, 89), Кейта (Куск, 66), Матич, Туту – Сантандер (Павлович, 80), Корнелиус.
Лудогорец: Стоянов – Минев, Моти, Паломино, Натанаэль – Дьяков, Андрианантенаина (Жуниньо, 65) – Кафу (Мисиджан, 75), Марселиньо, Вандерсон (Жоао Паулу, 83) – Кешеру.
Предупреждения: Анкерсен, Сантадер – Дьяков, Андрианантенаина, Кесеру.
Тоттенхэм – Гент 2:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Эриксен, 10, Ваньяма, 61 – Кейн, 20 (в свои ворота), Пербе, 82.
Тоттенхэм: Льорис – Дайер (Янссен, 89), Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 75), Дэвис (Сон, 58) – Эриксен, Алли, Кейн.
Гент: Калинич – Жиго, Митрович, Жерсон – Фоке, Эсити, Деяжер (Верстрате, 56), Сайеф – Симон (Пербе, 75), Миличевич (Маттон,46), Кулибали.
Предупреждения: Вертонген, Уокер, Дайер, Уинкс – Калинич, Деяжер, Сайеф, Верстрате, Кулибали.
Удаление: Алли, 39 (прямая красная)
Спарта – Ростов 1:1 (первый матч – 0:4)
Голы: Караваев, 83 – Полоз, 13.
Спарта: Кубек – Караваев, Мазух (Гавелка, 46), Кадлец, Нхамоинесу – Чермак, Холек, Сачек, Нестор (Хибс, 70) – Юлич, Пулкраб (Шурал, 40).
Ростов: Медведев – Калачев, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов – Ерохин, Гатцан (Препелицэ, 46), Нобоа – Бухаров (Азмун, 46), Полоз.
Предупреждения: Нхамоинесу, Шурал – Ерохин, Калачев, Бухаров.
Удаление: Нхамоинесу, 66, (вторая желтая).
Фиорентина – Боруссия М 2:4 (первый матч – 1:0)
Голы: Калинич, 15, Валеро, 28 – Штиндль, 44 (с пенальти), 47, 55, Кристенсен, 60.
Фиорентина: Тэтэрушану – Санчес, Родригес, Астори – Кьеза, Бадель (Бабакар, 64), Вечино, Оливера – Валеро, Бернардески (Иличич, 64), Калинич.
Боруссия М: Зоммер – Янтчке, Кристенсен, Вестергаард, Вендт – Херманн, Крамер, Дахуд (Штробль, 80), Хоффманн (Джонсон, 73) – Штиндль, Азар (Дрмич, 27).
Предупреждения: Оливера, Вечино – Крамер, Штиндль.
Лион – АЗ 7:1 (первый матч – 4:1)
Голы: Фекир, 4, 27, 78, Корне, 17, Дардер, 34, Ауар, 86, Диакаби, 89 – Гарсия, 26.
Лион: Лопеш – Жалле, Янга-Мбива, Диакаби, Рафаэль – Ферри, Туссар (Толиссо, 81), Дардер – Геззаль (Ляказетт, 76), Фекир, Корне (Ауар, 63).
АЗ: Крул – Йоханссон, Влаар (ван Эйден, 46), Вуйтенс, Хапс – Лукассен, Яханбакш (Сеунтьенс, 72), Риенстра – Бель Хассани, Фрайдей (Вегхорст, 77), Гарсия.
Предупреждения: Жалле, Корне – Хапс