Лига Европы

Полузащитник Шахтера Марлос поделился своим мнением о поражении Горняков в матче с Сельтой.

Шахтер потерпел поражение в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против Сельты. Команды обменялись выездными победами в Лиге Европы со счетом 1:0, а решающий мяч испанцы забили в дополнительное время матча в Харькове.

"Грустно что-то говорить. Мы очень хотели добиться хорошего результата и были так близки к нему, но сегодня у нас это не получилось. Хочу попросить прощения у болельщиков за то, что не оправдали ожиданий. Мы создавали моменты, но не удавалось их завершить", — цитирует Марлоса официальный сайт Горняков.

"Когда результат уже практически был у нас в руках, назначили пенальти. Не знаю, правильно или нет, поскольку еще не смотрел повтор. Но всегда очень обидно, когда на последних минутах решаются такие важные вопросы", — добавил Марлос.