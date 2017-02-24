Лига Европы

Капитан Шахтера Дарио Срна поделился мнением о поражении Горняков в матче с Сельтой.

Шахтер проиграл в Харькове в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против Сельты. Дарио Срна после матча заявил, что донецкий клуб должен состредоточиться на чемпионате Украины.

"Очень обидно, что не прошли в следующий этап Лиги Европы. К сожалению, сегодня мы не использовали свои моменты и не хватило концентрации. Надо сделать анализ этой игры и двигаться дальше. У нас сильная команда с хорошим характером. Надо сосредоточиться на чемпионате Украины и завоевать золотые медали", — приводит слова Срны официальный сайт Шахтера.

"После пропущенного гола на последних минутах Шахтер, конечно, подсел в психологическом плане, но мы поддерживали друг друга и очень хотели победить сегодня. Это очень болезненное поражение. Эпизоды с судейством комментировать не буду. Все равно уже ничего не изменишь. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, спасибо Харькову за то, что поддерживали нас сегодня", — добавил капитан Горняков.

Команды обменялись выездными победами в Лиге Европы со счетом 1:0, а решающий мяч испанцы забили в дополнительное время матча в Харькове.