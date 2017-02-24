Лига Европы

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко дал свой комментарий после поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы против Сельты (0:2).

Шахтер проиграл в Харькове в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против Сельты. Тарас Степаненко остался недоволен судейством, как и главный тренер Горняков Паулу Фонсека.

"Сейчас чувствуем опустошенность. Казалось бы, уже прошли дальше, но на последних минутах судья непонятно что придумал. Честно говоря, казалось, что рефери бежит показывать желтую карточку девятому номеру, но арбитр с кем-то посовещался и указал на точку. У меня вообще создалось впечатление, что перед этим эпизодом было нарушение правил на Ярославе Ракицком", — прокомментировал эпизод с назначеным пенальти Тарас Степаненко.

"Здорово сыграл вратарь Сельты. У нас были моменты в первом тайме, во втором испанцы пошли вперед, и у нас появилось много свободных зон для контратак, но не повезло. Тяжело после такого поражения, ребята в раздевалке сидят грустные, понурив головы. Обидно, конечно, но это футбол", — добавил хавбек Горняков.

Команды обменялись выездными победами в Лиге Европы со счетом 1:0, а решающий мяч испанцы забили в дополнительное время матча в Харькове.