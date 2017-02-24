Шахтер потерпел поражение в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы.
ФК Шахтер
24 февраля 2017, 08:55
Шахтер покинул Лигу Европы на стадии 1/16 финала. В компенсированное время реализовал пенальти Аспас, а в дополнительное время решающий гол забил Кабраль.
Шахтер – Сельта 0:2 (Первый матч 1:0)
Голы: Аспас, 90 (пен.), Кабраль, 108
Шахтер: Пятов, Ордец, Исмаили, Срна, Ракицкий, Марлос, Малышев(Борячук, 112), Коваленко (Степаненко, 73), Фред, Тайсон (Бернард, 83),Бланко Лещук
Сельта: Альварес, Фонтас, Ронкалья (Хосабед, 58), Кастро, Кабраль,Систо (Росси, 85), Васс (Бонгонда, 80), Эрнандес, Мальо, Аспас, Гвидетти
Предупреждения: Аспас, 13, Ронкалья, 26, Бланко-Лещук, 36, Кастро, 63, Ракицкий, 90, Фред, 90, Гвидетти, 113, Бонгонда, 116, Срна, 119