Лига Европы

Форвард Сельты Яго Аспас прокомментирова выход испанцев в следующий раунд Лиги Европы.

Нападающий Сельты Яго Аспас прокомментировал победу своей команды над Шахтером (2:0) в 1/16 финала Лиги Европы. Аспас реализовал пенальти на 90-й минуте игры, что позволило его команде перевести игру в овертайм.

"Мы все заслужили эту победу. У нас было 5 голевых моментов в первом тайме, пару раз я пробил во вратаря. Я очень рад за болельщиков, которые приехали нас поддержать. Они заслужили эту победу.

Перед ударом с одиннадцати метров я был спокоен. Был уверен, что смогу забить. Такое случается не каждый день", — приводит слова Аспаса Mundo Deportivo.

Шахтер проиграл в Харькове в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против Сельты. Главный тренер Горняков Паулу Фонсека обвинил в поражении судейскую бригаду.