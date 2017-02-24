УЕФА назвал 11 лучших футболистов по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы сезона-2016/17
Серхио Альварес, Getty Images
24 февраля 2017, 19:02
В число 11-ти лучших футболистов ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы попало два обидчика Шахтера из Сельты.
Символическая сборная Лиги Европы по версии УЕФА: Серхио Альварес (Сельта) — Густаво Кабраль (Сельта), Альберто Ботия (Олимпиакос), Ник Виргевер (Аякс) - Яннис Янниотас (АПОЕЛ), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Алехандро Посуэло (Генк), Жулиано (Зенит) - Набиль Фекир (Лион), Винсент Абубакар (Бешикташ), Ларс Штиндль (Боруссия М).