Лига Европы

Полузащитник Ромы Диего Перотти поделился впечатлениями о жизни в столице Италии.

Хавбек Ромы Диего Перотти прокомментировал работу с Франческо Тотти.

"Рим – это город, который на тебя давит. Однако это давление должно мотивировать, а не держать тебя в страхе. Я люблю этот город", — цитирует Перотти Football Italia.

"Мне посчастливилось выступать бок о бок с такими игроками, как Хуан Роман Рикельме и Франческо Тотти. Мучительно видеть их каждый день на тренировке и осознавать, что по таланту я никогда не смогу даже приблизиться к их уровню. Это как барьер между нами, который невозможно преодолеть", — добавил футболист.

В текущем сезоне Перотти сыграл 26 игр, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.