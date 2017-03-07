Лига Европы

Английский клуб опасается стычек и провокаций во время матча 1/8 финала Лиги Европы против Ростова.

Манчестер Юнайтед предостерег своих болельщиков, которые поедут в Ростов на матч Лиги Европы. Клуб порекомендовал не надевать клубную символику, чтобы избежать риска атаки со стороны российских хулиганов.

Клуб порекомендовал фанатам держаться группами и ходить только по тем двум улицам, которые будет патрулировать полиция.

"Для вашей безопасности и защиты не рекомендуется надевать символику Манчестер Юнайтед в Ростове или же привлекать внимание своим присутствием в городе. Также советуем вам держаться группами и не ходить по городу одному", — написал Сэм Келлехер, глава отдела МЮ по продаже билетов.

"Не только футбольные фанаты могут представлять риск для вашей безопасности.Следует помнить события на чемпионате Европы во Франции, в которых принимали участие различные группировки из Восточной Европы", — отмечается в послании болельщикам.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Ростовом и Манчестер Юнайтед состоится 9 марта, в 20:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что тренер манкунианцев Жозе Моуринью остался недоволен итогами жеребьевки Лиги Европы.